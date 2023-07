Il debutto di WEAH

Inserimenti, gioco di squadra, strappi e falcate palla al piede #Weah #JuveMilan #DAZN pic.twitter.com/jxQOT775oB — DAZN Italia (@DAZN_IT) July 28, 2023

E' già stato ribattezzato così Timothye sono bastati appena 59'. Alla prima uscita della stagione, in amichevole contro il Milan, la Juve ha scoperto tutte le doti del suo unico colpo di mercato fino a qui. A Carson, questo treno, ha fatto su e giù per i binari tante volte, prendendo anche incroci diversi e strade fantasiose. Il risultato? Un vero colpo di fulmine, vista la sua ottima prestazione. E se inizialmente ha sofferto i lampi del solito Leao, con il passare del tempo ha preso le misure sul portoghese e l'ha accompagnato nei duelli a campo aperto. Ma non solo. Al suo primo impegno con la Juve ha affrontato la miglior catena mancina della Serie A, capace di spingere e attaccare come nessuno, mettendo gli avversari alle corde. E per i brutti ricordi di questo tipo basta chiedere a McKennie, che lo scorso lì in mezzo aveva rischiato di perdere la testa.- Ecco, contenimento e... ripartenze. Questa la nota migliore. In pochissimo, infatti, ha già messo in mostra il suo bagaglio: sgroppate e velocità in grado fare il vuoto. La miglior risposta agli attacchi subiti è proprio il contrattacco e a farne le spese è Theo Hernandez: lo sfida in volata, lo mette in difficoltà e spesso vince. Un duello che sembra quasi invertito nel risultato, stando agli ultimi due anni dei confronti tra il terzino rossonero e la maggior parte degli avversari, ma che questa volta propende per il neo juventino.Certo, servirà trovargli un'alternativa in grado di non sfibrarlo in pochi mesi, ma quasi sottotraccia e a un giusto prezzo la Juve potrebbe già aver messo a segno uno dei suoi colpi migliori. L'unico fino a qui, ma se fossero tutti così...