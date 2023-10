Timothy, a DAZN, parla così dopo Milan-Juve.- "Per noi è una partita davvero importante. Sappiamo che squadra sia il Milan, la gara non è facile. Abbiamo fatto tutto bene. Dopo il rosso dovevamo ribaltare la partita, abbiamo fatto gol. E sono orgoglioso di Locatelli, ha cambiato la gara".- "In queste partite ho imparato tanto: la pazienza è fondamentale. Devo credere in me e nel sistema che adottiamo. Ogni volta che posso giocare è una cosa fantastica e provo a dare il massimo per aiutare la squadra a vincere".- "Mi piace. Devo aiutare la squadra, così espando la mia conoscenza di tutto. Negli USA gioco da esterno, ma imparo cose nuove"