Weah scrive a Pogba: il messaggio

Getty Images

Adesso è ufficiale: Paul Pogba è un nuovo giocatore dell’AS Monaco. Il centrocampista francese, classe 1993, torna a calcare i campi da protagonista dopo un lungo stop, firmando un contratto biennale con il club del Principato, valido fino al 30 giugno 2027. Dopo le esperienze con Juventus e Manchester United, Pogba riparte dalla Ligue 1, un campionato che non aveva ancora avuto modo di affrontare nella sua carriera da professionista.L’annuncio del suo arrivo ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi del Monaco, ma non solo. Anche diversi colleghi e amici del calciatore hanno espresso gioia per il suo ritorno in campo. Tra questi spicca Timothy Weah, attaccante della Juventus e ex compagno di squadra di Pogba. Sul proprio profilo Instagram, l’americano ha condiviso una storia celebrativa, scrivendo in maiuscolo: “Festa Nazionale!!!”, a testimonianza della grande stima e del forte legame tra i due.

Il ritorno di Pogba rappresenta un nuovo inizio, tanto per lui quanto per il Monaco, che punta su di lui per rafforzare il centrocampo e affrontare al meglio la nuova stagione, con l’obiettivo di brillare sia in Ligue 1 che in Europa.