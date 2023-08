Le parole di Timothyalla Gazzetta dello Sport:FASE DIFENSIVA - "Difendere non è un problema per me, anche se so che devo ancora imparare tante cose. Non è difficile fare ciò che mi chiede il mister, ma ci sono alcune situazioni che devo ancora assimilare. Io sono aperto a tutto e ho tanta voglia di migliorare, ecco perché mi piace molto stare alla Juventus: Allegri, lo staff e i compagni sono incredibili e mi stanno aiutando tantissimo. Speriamo che la stagione sia buona, è iniziata bene e io sono felice".