George, ex attaccante del Milan e uomo politico per la sua Liberia, ha concesso un'intervista a Il Giornale in cui ha svelato un retroscena di mercato legato a suo figlio Timothy Weah passato poi la scorsa estate proprio ai bianconeri.- "Come potrei non averne? Ho trascorso a Milano 4 anni e mezzo molto intensi, con grandi compagni di squadra e grandi vittorie"."Ho amato il Milan e i suoi tifosi. Io resto milanista, ma tifo Juve. Si può?".- "Con Maldini ci eravamo parlati prima della Juve per Tim. Sembrava che fosse interessato a prenderlo dal Lille, poi non se ne è fatto nulla".