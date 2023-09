La sosta per le nazionali è arrivata come una boccata di ossigeno puro per Massimiliano Allegri, che potrà lavorare al meglio con i giocatori che non sono stati convocati dai rispettivi ct e che, di conseguenza lavoreranno al meglio in vista del big match contro la Lazio al rientro dalla sosta. Difficile che ci saranno stravolgimenti di formazione, Chiesa permettendo, ma qualche piccolo ritocco rispetto alla gara di Empoli potrebbe verificarsi.' - Bisogna, innanzitutto, capire l'entità dell'infortunio di Szczesny, che se dovesse farcela 'toglierebbe' di nuovo il posto a Perin, salvo colpi di scena, dopodichè si devono verificare anche le condizioni di Federico Chiesa, fermatosi dal ritiro della nazionale per un problema muscolare. Ma a prescindere da chi sarà disponibile o meno, salgono le quotazioni per una maglia da titolare nei confronti di, l'unico acquisto messo a segno dalla Juve in questa sessione di mercato. Lo statunitense è, infatti, un 'pallino' di Allegri, che sta tentando di evolverlo sempre di più in fase offensiva e qualora dovesse risucire alla perfezione nel suo intento,da utilizzare per colpire le difese avversarie.- Ecco perchè,, con la sosta alle spalle e con nuovi obiettivi da raggiungere. Nelle successive gare Allegri potrebbe infatti fare molto affidamento su di lui e il figlio d'arte ha tutte le motivazioni del caso a farsi trovare pronto, soprattutto per scalare gerarchie e conquistarsi un posto nella lista dei titolari 'intoccabili' dell'allenatore livornese.