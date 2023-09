Timothy Weah ha parlato dei compagni di squadra alla Juve e in particolare di Pogba: "Che orgoglio giocare con campioni come loro e come Pogba: il francese è un esempio e un vero leader. Non è semplice riprendersi da un infortunio al ginocchio come il suo: a volte sembra si muova in “slow motion” tanto è elegante, invece è impressionate per tecnica e anche per rapidità".