Il dubbio principale di Massimiliano Allegri in vista del match contro la Salernitana riguardava chi schierare dall'inizio tra Timothy Weah e Fabio Miretti. Un ballottaggio che interessava anche Weston Mckennie e il ruolo in campo del texano. Alla fine, il tecnico ha scelto Weah dal primo minuto sulla fascia destra, con Mckennie in mezzo al campo insieme ad Hans Nicolussi Caviglia e Adrien Rabiot. Opportunità importante da titolare per l'ex Lille, che è reduce dal bellissimo gol proprio contro la Salernitana in Coppa Italia, il primo nella sua avventura a Torino.