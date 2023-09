Gli Stati Uniti sono un mondo a parte. Da quelle parti, sport e intrattenimento sono strettamente collegati, un modello difficilmente replicabile e, in alcuni casi, comprensibile per gli europei. In quest’ottica, è chiaro che il gol segnato da Timothycon la maglia degli Usa, su assist di, abbia fatto il giro dei social tra i tifosi a stelle e strisce.Bellissimo l’aggancio di McKennie che posa a terra con delicatezza un pallone alto, in mezzo all’area; bravo poi a vedere l’inserimento del compagno sulla destra e servirlo. Ancora più bravo Weah a trovare i tempi giusti e poi infilare in rete un tiro potente da posizione laterale. Una conclusione difficile, un gol a tinte bianconere che illumina i tifosi di Madama, non solo gli statunitensi.Una situazione, però, che difficilmente può essere replicabile dalle parti di Torino. Nelle idee di Massimiliano Allegri, in questa prima parte di stagione, Weah e McKennie sono alternativi nello stesso ruolo, il quinto di centrocampo a destra. Insomma, o gioca uno o gioca l’altro. Poco male, però, perché dall’altra parte del mondo quelle che arrivano suonano comunque come buone notizie: due giocatori affidabili e in forma,