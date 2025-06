Weah e Mbangula, ore di attesa: la situazione con il Nottingham Forest e l'idea della Juventus

La novità, sostanzialmente, è che… non ci sono novità. Mentre sul fronte campo si aspetta il fischio d'inizio del match contro il Manchester City , che potrebbe valere il primo posto nel Gruppo G del Mondiale per Club, sul mercato sono ore di attesa in casaper quanto riguarda il futuro di, finiti nel mirino delche nei giorni scorsi ha offerto 23 milioni di euro per acquistarli "in blocco", un'offerta non altissima considerando anche gli standard della Premier League ma che i bianconeri si sono detti pronti ad accettare, per motivi sia tecnici che economici

Weah e Mbangula al Nottingham Forest: cosa manca

La strategia della Juventus

La palla, adesso, è passata ai due giocatori, entrambi legati alla Juventus fino al 2028. E se dal lato di Mbangula non sembrano essersi registrate particolari opposizioni, le voci delle ultime ore riportate da Tuttosport riferiscono di un Weah poco convinto dell'opzione Nottingham, che considererebbe un passo indietro nella sua carriera se non altro perché lo priverebbe della possibilità di disputare la prossima Champions League. La quotazione del solo esterno statunitense era di circa 15 milioni di euro, una cifra non troppo distante in realtà dai 10,3 milioni più bonus pagati nell'estate del 2023, ma che, al netto degli ammortamenti, avrebbe fruttato comunque un'importante plusvalenza da inserire a bilancio entro il 30 giugno 2025.La Juventus resta in attesa, mentre il club inglese continua a discutere con entrambi i giocatori per arrivare quanto prima a un'intesa. La certezza è che, se alla fine tutti e due i bianconeri prenderanno la strada della Premier League, Damien Comolli e colleghi andranno sul mercato a caccia di un esterno, un ruolo per cui di recente sono stati fatti diversi nomi: da quello didel Flamengo, che in un'intervista ha confermato l'interessamento della Vecchia Signora (e della Roma), a quello didella Fiorentina, fino al più costoso Pedro Porro del Tottenham ma anche Nuno Tavares della Lazio, Miguel Gutierrez del Girona e Maxim De Cuyper del Bruges (questi ultimi, però, costringerebbero Andrea Cambiaso a cambiare lato e giocare a destra).Si aspetta e si ragiona, dunque, tra la Continassa e gli Stati Uniti. Con Weah e Mbangula che, tendenzialmente, guarderanno i loro compagni dalla panchina anche nel match di oggi contro il Manchester City, forse per prendendo consapevolezza, una volta di più, del fatto che la loro avventura in bianconero è davvero ai titoli di coda, comunque andrà.





