Juventus, Weah e Mbangula rompono il silenzio sui social: le reazioni dopo l'esclusione FOTO

"Il dolore che stai provando non può essere paragonato alla gioia che arriverà". Così, con una citazione biblica,ha rotto il silenzio sul suo profilo Instagram, tramite una stories, proprio nei minuti in cui è stata annunciata la sua esclusione dallache tra pochi istanti scenderà in campo a Orlando per affrontare il Manchester City. L'esterno belga non è nemmeno in panchina, esattamente come: entrambi, infatti, sono ormai a un passo dall'addio ai bianconeri , pronti evidentemente a chiudere con ilper un trasferimento da complessivi 23 milioni di euro.

Weah e Mbangula: le reazioni social all'esclusione

Anche lo statunitense figlio d'arte si è espresso sulla questione tramite il suo profilo social, in termini molto simili: "Dio, Quando la vita è pesante e la speranza è sottile, ricordami che non sono solo. Sarò messo alla prova, ma non mi spezzerò. Mi hai dato la forza che le tempeste non possono rubare, e luce che il buio non può annegare. Tieni viva la mia fede quando tutto il resto svanisce. Per chi ha bisogno di sentirlo oggi: non sei mai solo".Si attendono ora aggiornamenti più dettagliati sul loro futuro, che ad ogni modo, dopo la totale esclusione dalla squadra, sembra appunto lontano dalla Juventus.