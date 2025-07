Weah e Mbangula, il ritorno in panchina non cambia il futuro: la situazione con la Juventus. E Douglas Luiz...

Ieri sera sono rientrati tra i giocatori a disposizione di Igor Tudor, ma comunque non hanno visto il campo nemmeno per un minuto. Nessuna sorpresa, non ci si aspettava nulla di diverso dopo la totale esclusione di pochi giorni prima, che lo stesso tecnico bianconero ha poi attribuito espressamente a ragioni di mercato., comunque, sono ormai da considerare fuori dal progetto della Juventus , che era a un passo dal cedere entrambi al Nottingham Forest prima di trovarsi di fronte al muro alzato dagli stessi giocatori - e in primis dallo statunitense - non convinti della destinazione scelta per loro e sicuri di poter ambire a qualcosa di meglio.

Juventus, la situazione con Weah e Mbangula

Douglas Luiz-Juve, cosa filtra

Un doppio addio, il loro, che avrebbe trovato una spiegazione anche in questioni di bilancio, dato che se si fosse concretizzato entro il 30 giugno avrebbe prodotto benefici tangibili sui conti del club, ma che comunque ora sembra solo rimandato. Dopo aver visto sfumare la prima operazione, la Juventus aspetterà ora altre eventuali offerte per entrambi, nella speranza di incassare un tesoretto da reinvestire poi sul mercato (in particolare la cessione di Mbangula, comunque vada, produrrà una plusvalenza significativa).Parlando di esuberi, in questa fase per la Juventus rimane da sciogliere anche un altro nodo importante, quello relativo a, che non ha giocato nemmeno un minuto al Mondiale per Club nonostante le assenze: anche per lui, ormai è chiaro, non c'è più spazio nella squadra bianconera, tanto che la società gli ha comunicato di essere pronta a valutare eventuali proposte per lui, dopo un solo (deludente) anno dalle parti di Torino. Anche la sua cessione sarebbe un catalizzatore non da poco per le strategie di mercato in entrata della Juventus, in particolare nelle ultime ore si è parlato dell'ipotesi Morten Hjulmand , ex Lecce e attualmente punto fermo dello Sporting Lisbona. Damien Comolli e colleghi, insomma, hanno deciso: può già essere finita qui con Douglas, che dunque non avrà una seconda possibilità.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui