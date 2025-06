Perchè la Juventus è pronta a cedere Weah e Mbangula per 'solo' 23 milioni

nell'ultima conferenza stampa aveva mandato un messaggio chiaro sul mercato : "Non si vendono i migliori". Questa d'altronde sembra essere anche la linea della proprietà . Tutti d'accordo insomma, ma qualcuno comunque la Juventus dovrà cedere. I primi a lasciare il club in quest'estate potrebbero essere Timoty Weah e Samuel Mbangula, direzione Nottingham Forest: due cessioni che non smentirebbero le recenti parole del tecnico croato. I club hanno un'intesa di massima sui 23 milioni di euro e la palla adesso passa ai giocatori. Una cifra che sta scatenando molte reazioni tra la tifoseria, con molti dubbiosi sull'entità dell'eventuale incasso.

Perché la Juventus cede Weah e Mbangula a questa cifra?

L'aspetto tecnico

Le tempistiche

L'aspetto economico

La riflessione, comprensibile, non è quindi tanto se sia giusto o no lasciar partire Weah e Mbangula ma sulla valutazione economica.Non solo Weah e Mbangula non sono tra i "migliori" della Juventus, o per definirli in maniera diversi, i big della rosa, ma non rientrano neanche nelle idee di Tudor per la prossima stagione.Con l'allenatore infattiIl cambio di guida tecnica ha avuto un effetto negativo per Mbangula, che con Thiago Motta era esploso facendo in poco tempo più di quanto tutti potessero immaginarsi un anno fa. Per caratteristiche, il classe 2004 non è il giocatore offensivo che Tudor preferisce, agendo principalmente sulla fascia. Un po' come Francisco Conceicao, su cui però il tecnico ha deciso di puntarci reinventandolo in una posizione differente e con compiti diversi da quelli che aveva prima.dopo che con Thiago Motta era di fatto diventato il terzino titolare della squadra.L'aspetto tecnico è quindi il primo motivo per cui il club bianconero è disposto a cedere i due giocatori, anche per una cifra non particolarmente elevata.Un ragionamento che però spiega solo in parte la situazione. E' necessario infatti considerare anche le tempistiche di questa doppia operazione, che se avrà il benestare anche dei due giocatorimettendo così i ricavi nel bilancio che si chiuderà tra pochi giorni. Ma anche perché per la Juve adesso arriverà il momento di iniziare concretamente a rinforzarsi, dopo che in queste settimane la priorità era stata confermare i prestiti al Mondiale per Club.Infine, da non sottovalutare che per Weah la Juventus ha investito 11 milioni di euro mentre meno di mezzo milione per ingaggiare Mbangula dall'Anderlecht quando era solo un ragazzino.. Tutti motivi che hanno spinto il club ad accontentarsi di 23 milioni, oggettivamente non tanti per un nazionale come Weah e un giovane che ha fatto vedere ottime qualità e con ancora margini di crescita come Mbangula.