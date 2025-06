Weah e Mbangula al Nottingham Forest: la Juventus è in attesa, c'è un rischio

Sono giorni che possono essere decisivi su tanti fronti per lanon solo in campo, dove giocherà almeno gli ottavi di finale del Mondiale per Club, ma anche sul mercato. Il club bianconero sta infatti capendo se affondare per Jonathan David e porta avanti i contatti conoltre alle operazioni che riguardano la permanenza di Francisco Conceicao e Kolo Muani. Questi i movimenti in entrata mentre per ciò che riguarda le uscite c'è una trattativa principale che ha preso la scena nelle ultime ore, quella che vede coinvolti

Weah e Mbangula al Nottingham Forest: cosa manca

Il precedente McKennie

Il rischio che la Juventus vuole evitare

La Juventus ha già trovato un'intesa di massima con il Nottingham Forest per la cessione dei due giocatori, con il club inglese che è arrivato ad. Una proposta non particolarmente elevata ma che a Torino sono aperti ad accettare per diversi motivi , calcistici ed economici. I bianconeri, dopo aver definito a grandi linee l'operazione con il Nottingham, adesso è nella fase di attesa.Tutto infatti ora passa dalla trattativa tra il club inglese e i due giocatori, legati alla Juventus con un contratto fino al 2028.i. L'operazione potrebbe chiudersi in tempi brevi ma non sono mai da escludere rallentamenti soprattutto quando si tratta di una doppia cessione, che vede coinvolte quindi più teste.Un esempio è ciò che era successo a giugno scorso tra Juventus ed Aston Villa, quando i due club avevano raggiunto l'intesa per il trasferimento di Iling Junior e McKennie (con Douglas Luiz a fare il percorso inverso). In quel caso,L'operazione alla fine comunque non saltò perché al posto di McKennie la Juventus inserì Barrenechea.A Torino vogliono evitare che si ripeti lo stesso scenario perchéper reinvestire i ricavi dalla cessione e soprattutto perché dire addio a Weah e Mbangula prima del 30 giugno significherebbe poter mettere nel bilancio che si chiuderà tra pochi giorni una doppia plusvalenza che aiuterà a migliorare i conti. Proprio