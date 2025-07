Weah al Marsiglia, parti sempre più vicine: cosa manca e quando si può chiudere

Weah al Marsiglia, cosa manca

Weah al Marsiglia, la formula

Timothyè ad un passo dal lasciare la Juventus in questa sessione di calciomercato. Il giocatore era vicinissimo al passaggio al Nottingham Forest nelle passate settimane insieme a Samuel Mbangula salvo poi rifiutare la destinazione e quindi optare per la permanenza, fino alla pista che lo porta al Marsiglia. Destinazione che sembra essere gradita dall'esterno americano.La partenza di Weah sarebbe una partenza strategica. Infatti, la Vecchia Signora vorrebbe portare a Torino Jadon Sancho e dopo aver confermato Francisco Conceicao ha la necessità di cedere prima di concludere l'affare Sancho. Maggior indiziato in uscita? Proprio Timothy Weah . Weah ha già vissuto esperienze importanti in Francia con la maglia del Lille e non ha esitato a dare il suo ok al trasferimento. Juventus e Marsiglia stanno trattando sulla base di circa 15 milioni di euro.La Juventus quindi vorrebbe cederlo subito a titolo definitivo, in modo da avere liquidità subito spendibile sul mercato per rinforzare la rosa del tecnico Igor Tudor. Il Marsiglia dal canto suo preferirebbe un prestito. La soluzione sembra portare ad un prestito con obbligo di riscatto a condizioni facilmente raggiungibili. Parti al lavoro, contatti continui, Weah gradisce il Marsiglia e la Juventus aspetta solo di chiudere la cessione in uscita per fare all-in su Sancho che è più che un obiettivo. La sensazione è che siamo davvero alle battute finali.





