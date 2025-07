Weah-Marsiglia, previsti nuovi contatti: la posizione della Juventus

Weah-Marsiglia: la situazione

Non solo per Dusan Vlahovic . La settimana appena cominciata potrebbe essere decisiva anche per, che dopo aver rifiutato il trasferimento al Nottingham Forest è rimasto alladove però gli è stato sostanzialmente suggerito di trovarsi una nuova squadra, non essendoci più spazio per lui nello scacchiere di Igor Tudor. Sull'esterno classe 2000 è quindi piombato il, che in questa fase sta facendo le necessarie valutazioni interne per poi eventualmente avviare una vera e propria trattativa.Certamente, come raccontato da Romeo Agresti su YouTube, il profilo del figlio d'arte è gradito sia alla dirigenza che a Roberto De Zerbi, per cui sicuramente anche nei prossimi giorni proseguiranno i contatti per approfondire il dossier. La possibile cessione di Weah all'OM, comunque, non sarebbe legata in nessun modo a una possibile mossa della Juventus per: il difensore argentino piace molto a Igor Tudor e Damien Comolli, ma è ritenuto incedibile dal club francese che dunque sta facendo muro, mettendo i bianconeri di fronte alla necessità di studiare una strategia diversa per l'eventuale affondo.