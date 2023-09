Le parole di Timothydal ritiro degli Stati Uniti:ALLA JUVE - "È stata ancora una fase di apprendimento per me. Penso che la Juve fosse più una squadra difensiva l’anno scorso e sicuramente mi hanno portato a giocare più in un ruolo offensivo, uscendo dietro, che è qualcosa che amo fare, correre dietro la difesa, semplicemente applicare pressione".MCKENNIE - "Capisco come gioca. capisce come gioco. Quindi la nostra chimica è davvero buona. Ora che siamo nella stessa squadra, allenarsi ogni giorno renderà tutto ancora migliore".