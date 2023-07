Nel suo primo giorno con la, Timothyha già lasciato il segno, dimostrando la sua determinazione e voglia di fare bene. Appena arrivato a Torino, ha condiviso un post sui social che manifestava tutta la sua motivazione. L'ex giocatore del Lille ha mostrato immediatamente la sua classe, dimostrando di poter ambire ad essere all'altezza del ruolo di Cuadrado sulla fascia. CAlla Juventus, il talento è una parola chiave per il successo, come dimostrato da numerosi giocatori nel corso degli anni, nonché dai giovani promettenti provenienti dalla Next Gen, come Fagioli, Miretti e Iling. Ora, il club ha acquisito un rinforzo dall'estero, proveniente dalla Ligue 1, un campionato che negli ultimi anni ha visto nascere numerosi calciatori di grande qualità. Weah è un giocatore moderno, dotato di una tecnica raffinata, che può essere di grande aiuto alla Juventus nella fase di costruzione delle azioni. Sotto la guida di Fonseca al Lille nella scorsa stagione, ha ampliato il suo raggio d'azione, giocando anche come terzino. Allegri intende utilizzarlo come sostituto di Cuadrado, sperando di poter ammirare in campo giocate di altissimo livello da parte del giovane talento.