Romano - Juventus, Weah ha rifiutato il Nottingham Forest

Getty Images

Weah-Nottingham Forest: cosa succede

. Lo riferisce Fabrizio Romano, secondo cui l'esterno statunitense - escluso dalla Juventus anche dalla panchina per il match di oggi contro il Manchester City, insieme a- non ha nessuna intenzione di accettare la proposta del club inglese, motivo per cui la trattativa già impostata dai bianconeri sembra destinata a fallire.Già informato anche lo stesso, che aveva trovato un accordo con la Juventus per ingaggiare entrambi i giocatori per un totale di 23 milioni di euro. Pochi istanti prima del fischio d'inizio del match contro il Manchester City Weah aveva rotto il silenzio sul suo profilo Instagram commentando la sua situazione così: "Dio, Quando la vita è pesante e la speranza è sottile, ricordami che non sono solo. Sarò messo alla prova, ma non mi spezzerò. Mi hai dato la forza che le tempeste non possono rubare, e luce che il buio non può annegare. Tieni viva la mia fede quando tutto il resto svanisce. Per chi ha bisogno di sentirlo oggi: non sei mai solo".

Il suo futuro, ora, è tutto da definire. La scelta della Juventus, infatti, sembra non lasciar spazio a dubbi in merito al destino di Weah, che però a sua volta non vuole evidentemente arrendersi a una situazione che qualcuno ha stabilito per lui.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui