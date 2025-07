Weah verso il Marsiglia: quando si può chiudere, quanto guadagna la Juventus

L’asse di mercato tra Juventus potrebbe presto regalare novità importanti. Timothyè ormai a un passo dal trasferimento all’. I contatti tra le parti si sono intensificati negli ultimi giorni e l’accordo è praticamente definito:In casa Juventus si respira un’aria di cambiamento soprattutto per quanto riguarda gli esterni. Dopo aver definito l’acquisto a titolo definitivo di Francisco, il club bianconero continua a lavorare senza sosta su un grande obiettivo per le corsie offensive: Jadon Sancho . L’inglese è ormai fuori dal progetto tecnico del Manchester United e la Juventus lo considera il profilo ideale per dare ulteriore qualità e imprevedibilità al 3-4-2-1 voluto da Igor Tudor.

Weah-Marsiglia: affare strategico per i bianconeri

Juventus: con Weah via, assalto a Sancho

L’arrivo dia Torino, però, passa inevitabilmente da una cessione. Ecco perché la partenza di Timothyassume un significato cruciale in questa fase del mercato. Nonostante un accordo già trovato con il Nottingham Forest, l’esterno statunitense ha rifiutato la destinazione inglese. Al contrario, ha accolto con entusiasmo la proposta del Marsiglia, club che gli garantirebbe un ritorno in Ligue 1 e soprattutto la possibilità di giocare la prossima Champions League.ha già vissuto esperienze importanti in Francia con la maglia dele non ha esitato a dare il suo ok al trasferimento.stanno trattando. I bianconeri puntano alla cessione a titolo definitivo, ma non è escluso che si possa chiudere con la formula del prestito con obbligo di riscatto a condizioni facilmente raggiungibili.L’uscita di Weah, oltre a liberare spazio in rosa, permetterebbe alla Juventus di reinvestire parte degli introiti su Jadon Sancho. Il club bianconero vuole stringere i tempi e portare subito a Torino il talento inglese, individuato come il tassello mancante per completare il reparto offensivo.In attesa della fumata bianca definitiva per Weah, la sensazione è che la Juventus sia pronta a chiudere anche il secondo grande colpo del reparto offensivo. Un doppio movimento che potrebbe segnare la rivoluzione definitiva sulla trequarti juventina.