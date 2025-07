Weah vicino all'addio alla Juventus: prove di chiusura con il Marsiglia

Weah pronto a dire addio alla Juventus

. È infatti in programma a breve un nuovo contatto tra il club bianconero e ilper arrivare a chiudere un affare ormai imbastito da settimane, che dovrebbe definirsi in tutti i dettagli all'inizio della prossima settimana. L'esterno statunitense classe 2000, dunque, si unirà alla squadra allenata di Roberto De Zerbi, con tutta probabilità con una formula di prestito con obbligo di riscatto.Una cessione, quella di Weah, che darà alla Juve la possibilità di chiudere a sua volta almeno un colpo in entrata, con il primo indiziato che sembra essere Jadon Sancho. Nella stagione appena conclusa il figlio d'arte ha collezionato con i bianconeri 43 presenze complessive, per un totale di 2.341 minuti in campo, con 6 goal e 5 assist all'attivo. Per lui, come si ricorderà, era emersa l'ipotesi concreta di un trasferimento al Nottingham Forest (in coppia con Samuel Mbangula, che a sua volta resta in uscita), destinazione che però non ha incontrato il suo gradimento.

La sua carriera proseguirà dunque al Marsiglia, di nuovo in Ligue 1 dove ha già indossato le maglie del PSG prima e del Lille poi. Si attendono ora gli ultimi aggiornamenti dopo i prossimi contatti, che consentiranno di definire anche tutti i dettagli economici del trasferimento, ma l'affare tra Juventus e OM sembra ormai in via di definizione.