La situazione di Weah alla Juventus



Quale può essere il suo futuro?

Un unico, grande colpo. E alla fine non funziona. Non per grossi demeriti altrui, ma per un mancato inserimento che fa più rumore quando la Juve si ritrova a pescare dalla panchina soluzioni estemporanee.In un momento in cui nulla gira come dovrebbe per Allegri, anche il (non) mercato diventa terreno di incertezza.Dagli Stati Uniti, anzi, rilanciano: la stessa Juventus starebbe pensando alla cessione immediata. Non è soddisfatta di quanto visto finora.In campo nelle ultime partite con gli Stati Uniti, sempre e solo da ala offensiva destra, Timothy ha potuto respirare un'aria certamente diversa con la maglia degli USA. Soprattutto, ha potuto ritrovare un minutaggio che tra febbraio e marzo è diventato esiguo. Ed è dir poco.Non ha brillato, nemmeno lì, ma con Kostic in calo e Iling ancora acerbo lo statunitense non è nemmeno riuscito a imporsi come titolare, o comunque come prima scelta. Sugli esterni Allegri ha un problema, e non sa palesemente come risolverlo. Per equilibrio e soluzioni, Weah non ha mai saputo essere un fattore.Con un contratto in scadenza nel 2028, Timothy ha viso persino ridurre il suo valore. Dai 15 milioni (dati Transfermarkt) del suo periodo al Lille, ai 14 di oggi, dopo tre quarti di stagione bianconera.Il suo futuro alla Juve, secondo quanto riportato anche negli Stati Uniti, sembra più in bilico. La società non può essere soddisfatta del rendimento del calciatore, che in 26 partite ha messo insieme 1 gol - in Coppa Italia - e 1 assist in campionato.Se a gennaio era stato lo stesso giocatore a chiudere ogni porta sul futuro, l'estate porterà sicuramente consiglio. E di quelli importanti. InInsomma: siamo solo all'inizio. E allo stesso tempo davanti anche a un possibile finale, quello della storia tra la Juve e Tim Weah.