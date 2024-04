Unisciti a noi per rimanere sempre aggiornato sul mondo Juve con le pagine social de IlBianconero

Segui la nostra pagina Instagram per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite

per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite Per le ultime notizie , analisi approfondite e contenuti esclusivi , non perdere la nostra pagina X ! Seguici su @ilbianconerocom

, approfondite e , non perdere la nostra pagina ! Seguici su Resta in contatto con la community e partecipa alle discussioni sulla tua squadra del cuore sulla nostra pagina Facebook

Ricevi tutte le ultime notizie direttamente sul tuo telefono tramite il nostro canale Whatsapp! Iscriviti ora per non perdere neanche un aggiornamento

Nella Juventus che affronterà il Cagliari non ci sarà né Iling Junior né Filip Kostic . La fascia sinistra sarà affidata ad Andrea Cambiaso, che per tutta la stagione invece aveva occupato la corsia opposta. Ma notizia però non è tanto questa ma ciò a cui porterà questa doppia panchina per Iling e Kostic. Ovvero lNelle ultime partite Allegri ha cambiato pochissimo; per questo la scelta di Weah sorprende. Soprattutto considerando che(partita poi persa dalla Juve). Da quel giorno solo pochi spezzoni di partita, fino agli zero minuti che il tecnico gli ha concesso tra Fiorentina e Torino. Weah era sparito completamente dai radar. Scontato dire quanto sia importante che sfrutti l'occasione che avrà contro il Cagliari. Forse l'ultima del suo primo anno a Torino.Soprattutto dopo la tournée negli Stati Uniti e le prime amichevoli, dove aveva mostrato caratteristiche atletiche che mancavano a questa Juve. Titolare nelle prime due partite di campionato, poi, Allegri ha iniziato a fare altre scelte, rilegando l'ex Lille in panchina. Nel momento in cui aveva nuovamente scalato le gerarchie, l'infortunio muscolare che lo ha costretto ai box per oltre un mese.Ci si aspettava una crescita nel corso della stagione, per lui che si affacciava al calcio italiano per la prima volta e aveva quindi bisogno di "comprenderlo", soprattutto in una squadra come quella di Allegri che fa della tattica e dell'equilibrio un mantra da seguire. La crescita invece non c'è stata fin qui e per questo,I bianconeri lo hanno pagato 10,3 milioni più bonus fino ad arrivare a 2,1 milioni. Una cifra quindi relativamente bassa per chi lo vuole. Molto ovviamente passerà anche da chi sarà l'allenatore della Juve la prossima stagione e che idee avrà sull'esterno statunitense.Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!