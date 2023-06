Il primo giorno di Timothy Weah a Torino. Il primo giorno alla Juventus. I bianconeri accolgono il nuovo acquisto, lo statunitense prelevato dal Lille per circa dodici milioni di euro: si legherà al club per i prossimi cinque anni e sarà un asset fondamentale della squadra di Allegri. Vestirà la maglia numero 22.



A proposito del tecnico: quando arriverà l'incontro tra i due? Weah avrà ancora un periodo di vacanza, prima di presentarsi alla Continassa per i nastri di partenza l prossimo 10 luglio. Eccola, la data del meeting tanto atteso. A inizio stagione, quando tutta la giostra ripartirà.



