Weah, futuro sempre più lontano dalla Juventus? Il Marsiglia avvia i colloqui, lo United sullo sfondo

Weah, le pretendenti

Non solo mercato in entrata per la Juventus ma uno sguardo anche al mercato in uscita. Infatti, lo ricorderete qualche settimana fa sembrava alle battute finali la trattativa per vedere al Nottingham Forest Samuel Mbanula e Timothy Weah ma poi il no del giocatore americano ha fatto naufragare la trattativa finendo quindi per la permanenza di entrambi.Il Marsiglia ha avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore e con la dirigenza della Vecchia Signora. Il club francese, allenato da Roberto De Zerbi, si è mosso con decisione per verificare la fattibilità dell’operazione, mentre la Juventus valuta il cartellino del classe 2000 tra i 13 e i 15 milioni di euro.



Weah al Marsiglia, le ultime

Sullo sfondo resta il Manchester United dove potrebbe essere inserito nell'operazione per portare Jadon Sancho a Torino.Come riferito poco fa da Fabrizio Romano Il Marsiglia avrebbe avviato i contatti sia con la Juventus che con l'entourage di Weah per capire la fattibilità dell'operazione. Il club francese considera il profilo dell’americano adatto al proprio progetto sportivo. L’operazione è ancora in fase esplorativa, ma l’interesse è reale. La Juventus comunque valuta Weah circa 15 milioni. Il giocatore resta sul mercato dopo la discesa nelle gerarchie di Tudor.





