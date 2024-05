Weah, nuovo ruolo con Thiago Motta?

Uno dei giocatori che non ha convinto nella scorsa stagione è Timothy Weah, alla prima esperienza in Italia. Lo statunitense, unico acquisto della scorsa estate, non ha mantenuto le promesse trovando solo nel finale di stagione qualche guizzo, come in occasione dell'assist per Milik nella semifinale di Coppa Italia, riferisce il CorSport.Weah può restare alla Juventus; molto dipenderà dalla valutazione che farà Thiago Motta nel pre-campionato. Timothy potrà tornare utile in diversi ruoli: non solo attaccante esterno ma con maggiore continuità pure terzino destro, come ai tempi del Lille con Fonseca. Ruoli che non ha ricoperto nell'ultimo anno visto che la Juventus ha sempre giocato con il 3-5-2, in cui Weah ricopriva tutta la fascia.