Weah è un valore aggiunto della Juventus: il jolly col vizio del goal, solo Vlahovic ha segnato di più

Il suo goal ad Eindhoven ha avuto il dolce sapore dell'illusione, ma purtroppo non è bastato alla Juventus per proseguire il proprio viaggio in Champions League. Stiamo parlando ovviamente di, senza dubbio una delle vere note positive di questa stagione 2024/25.L'esterno americano si sta rivelando una risorsa davvero preziosa all'interno dello scacchiere di Thiago Motta e numeri e prestazioni rappresentano un biglietto da visita di altissimo livello per il classe 2000, giunto alla sua seconda annata alla, evidentemente quella della consacrazione.Dopo un anno nel quale l'ex Lille ha trovato pochissimo spazio agli ordini di Massimiliano Allegri, Weah ha trovato nuova linfa sotto la gestione tecnica targata Motta, il quale considera lo statunitense una pedina dal valore inestimabile in grado, di fatto, di agire su tutto il fronte della corsia di destra.

Il jolly della Juve

Numeri da attaccante

La stagione di Weah

28 presenze

16 volte titolare

12 volte subentrato

6 goal

5 assist

1588 minuti giocati

Che per Weah potesse trattarsi di una stagione di alto profilo, lo si era capito alla prima partita ufficiale, quando il numero 22 bianconero si era presentato con un goal e un assist contro il Como, prima di fermarsi a causa di una distorsione alla caviglia. Inquadrato da Thiago Motta, inizialmente, come esterno offensivo di destra, l'incredibile emergenza infortuni che ha decimato la rosa bianconera nel corso della stagione, ha spinto l'allenatore juventino ad arretrarlo a terzino destro. Ma, come detto, il risultato non è cambiato: Weah ha sempre fornito prestazioni di alto profilo.Se si estendo il conteggio a tutte le competizioni, i numeri di Weah sono davvero importanti. L'americano, sino a questo punto della stagione, ha giocato 28 partite complessive, di cui 16 da titolare per un totale di 1588 minuti, mettendo a referto ben 11 contribuzioni, distribuite in 6 goal e 5 assist. Numeri che fanno di Weah il secondo miglior marcatore della Juventus 2024/25, alle spalle di Dusan Vlahovic, che di ruolo fa la prima punta, e di reti ne ha segnate 13 giocando però 500 minuti in più rispetto al compagno.Weah, in Serie A, si è presentato con goal e assist contro il Como, poi dopo l'infortunio è andato a segno contro l'Inter, prima di confezionare una rete e un assist contro il Parma. Gli altri squilli, invece, sono arrivati contro Torino e Milan, ai quali si somma l'assist contro l'Empoli. Per quanto riguarda la Champions, invece, Weah ha segnato contro il PSV e fornito un assist, a McKennie, contro il Manchester City.