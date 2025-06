Weah e Mbangula, la Juventus e il Gattopardo

Uno scenario “”, dove tutto sembra cambiare ma alla fine resta invariato. Cambiano le dirigenze, gli uomini e i volti nuovi, ma le criticità restano sempre le stesse. La Juventus si trova, ancora una volta, a fare i conti con una gestione interna che fatica a trovare equilibrio. L’ultimo caso ha il nome di Timothy Weah e Samuel, esclusi dai convocati per il match contro il Manchester City e spettatori silenziosi — almeno in campo — dalla tribuna dello stadio di Orlando.Entrambi i giocatori hanno pubblicato frasi che alludono a un momento difficile, generando un’ondata di commenti, tensioni e divisioni tra tifosi e opinione pubblica. Ed eccoci di nuovo nella prima ripetizione: ancora una volta, i problemi interni trovano la via dei social per esplodere in pubblico. È il segno dei tempi, certo. Ma è anche il sintomo di un sistema che non riesce ad arginare le tensioni, ad un senso dell’opportunità che manca.La domanda torna ciclica:Il rischio è sempre lo stesso: alimentare una narrazione destabilizzante in un ambiente che avrebbe bisogno di coesione.Seconda ripetizione, altro giro, stesso epilogo. In vista di una probabile cessione, la società prende una decisione legittima: escludere i giocatori. Sarà il campo a decretare se la decisione sarà stata giusta o errata. Ma il copione si ripete. Non si riesce ad arrivare a una separazione senza frizioni pubbliche. Lo scontro tra club e entourage si consuma, ancora una volta, sotto i riflettori. Una spirale che logora e che fa apparire lafragile.Alla fine, hanno torto tutti. E allora la vera sfida del nuovo management sarà questa: cambiare davvero. Spezzare quel loop che riporta sempre al punto di partenza.