Manca sempre meno all'arrivo di Timothy, previsto poco dopo le 18. Il giocatore americano è in volo da Parigi, dove ha fatto scalo in seguito al diretto da New York. Weah ha pubblicato sui suoi social una foto direttamente nell'aereo privato messogli a disposizione dalla Juventus. Dalla stessa società, ecco l'ultimo e definitivo indizio: l'emoji di un aereo in volo e la scritta 'soon', cioè presto. E' in arrivo.