Arriva accompagnato dalla squadra mercato seduta in prima fila – Manna e Giuntoli -, che l’ha fortemente voluto alla Juventus. Oggi è toccato a Timothy Weah rispondere alle domande dei giornalisti e presentarsi ai tifosi bianconeri.



Il giocatore, nel rispondere, è chiaro e fuga ogni dubbio su quella che sarà la sua posizione in campo e i compiti che gli vengono chiesti da Massimiliano Allegri. Inoltre, nessun fantasma Cuadrado da scacciare, bensì un’ispirazione, un modello da prendere a riferimento. Infine, mossa da direttore sportivo per Weah che svela un contatto con Jonathan David, ex compagno al Lille e uno dei suoi migliori amici.



Guarda il video.