Protagonista in nazionale Timothy Weah, che ha giocato negli Stati Uniti da esterno d'attacco. Questo il commento disulla prestazione del giocatore della Juve, autore anche di un gol: "Weah è stato il momento più positivo del pomeriggio per gli americani. Era diretto e dinamico ogni volta che prendeva la palla, si combinava bene con Dest e McKennie in particolare, ed è stato pericoloso più di una volta. L'attaccante della Juventus ha anche segnato quello che si è rivelato il gol vincente dopo soli quattro minuti, mandando la palla nell'angolo più lontano."