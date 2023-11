Il prossimo derby d'Italia non sarà solo uno scontro tra squadre, ma anche un confronto tra "figli d'arte". Tra Federicoe Marcus, c'è Timothy. L'ex giocatore del Lilla, nato a New York, ha scelto di rappresentare la nazionale degli Stati Uniti anziché quella della Liberia, di cui suo padre, Big George, è il presidente. Mentre Chiesa e Thuram senior erano compagni a Parma, il padre di Timothy ha spesso affrontato il Parma come avversario quando giocava con la maglia del Milan, a partire da quel 19 novembre 1995 che è diventato storico per l'esordio in Serie A di Gigi Buffon.Buffon ha avuto l'opportunità di giocare e sfidare anche i tre "figli d'arte":. Attualmente,, che si è infortunato il 28 ottobre contro il Verona, sta lavorando duramente per tornare protagonista nel derby d'Italia dopo la pausa internazionale (26 novembre). Le voci ottimiste provenienti dalla Continassa sono state rafforzate da un messaggio sui social dello stesso giocatore della Juventus: "Mi siete mancati tanto, ci vediamo presto", ha scritto Weah, indicando la sua prontezza a riprendere il ruolo sulla fascia destra contro l'Inter.