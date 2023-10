Se lo chiedete a un milanista, la Juventus ha battuto i rossoneri soltanto grazie all’uomo in più, altrimenti non c’era storia, “perché il Milan cresce mostruosamente nella ripresa”… Peccato che la realtà sia fatta di cause ed effetti. La ragione per cui il Milan è finito in inferiorità numerica è una ragione prettamente tattica, e lo confermano anche le disfatte con Inter e PSG. Come nerazzurri e parigini, anche la Juve ha saputo colpire la debolezza dei rossoneri, ossia questa audacia di giocarsela sempre uomo contro uomo. Perciò è bastato mettere sui loro centrali due punte, una delle quali potente a campo aperto, e il risultato è stato il fallo di Thiaw su Kean. Però per spuntarla del tutto poi ci voleva anche qualcos’altro… ad esempio il contributo di Weah e Cambiaso, che sono proprio i nuovi volti della rosa bianconera. Vediamo in che senso nella gallery.