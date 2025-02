Weah compie 25 anni, gli auguri della Juventus: 'Un mix di determinazione e talento'

AFP or licensors

sta vivendo una stagione da protagonista alla, al punto che ad oggi è il secondo miglior marcatore della squadra alle spalle di Dusan Vlahovic. Suo anche il goal che mercoledì sera ha dato ai bianconeri l'illusione di poter avere la meglio sul PSV Eindhoven, dopo la rete del vantaggio firmata da Ivan Perisic. Il classe 2000, che tra l'altro si sta rivelando un jolly molto prezioso per Thiago Motta, dovrebbe scendere in campo anche domani contro il Cagliari, in una partita in cui spera di riuscire a dare il meglio anche per "festeggiare": oggi, infatti, è il suo

Gli auguri della Juventus a Weah

I numeri di Weah

28 presenze

16 volte titolare

12 volte subentrato

6 goal

5 assist

1588 minuti giocati

Ecco il messaggio di auguri della Juventus: "Giornata speciale in casa Juve: oggi Timothy Weah spegne 25 candeline! L’esterno bianconero, arrivato a Torino nel 2023, sta vivendo la sua seconda annata con la nostra maglia, mettendo in campo tutta la sua energia, velocità e spirito di sacrificio, come confermano per esempio i goal, già sei, messi a segno in questa stagione. Timothy sta dimostrando il suo valore partita dopo partita, contribuendo con il suo dinamismo e la sua qualità sulla fascia e non solo un mix di talento e determinazione che lo rendono un giocatore prezioso per tutti noi. E mentre ci prepariamo alla trasferta di Cagliari, ti auguriamo tutti insieme buon compleanno, Timo!".