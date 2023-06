Timothy Weah è vicinissimo a diventare ufficialmente un nuovo calciatore della. Attualmente, i dirigenti bianconeri sono al lavoro per chiudere l'accordo con il Lille entro la fine di questa settimana. E, un rinforzo molto versatile, sarà principalmente chiamato a occupare il posto lasciato vacante da Juan Cuadrado, sebbene le sue abilità calcistiche eclettiche gli permetteranno di contribuire in diversi ruoli.La Juventus ha deciso di investire circa 12 milioni di euro su di lui, considerando le sue molteplici qualità. Questa è la fase finale di un'operazione che la Juve ha attentamente studiato e che è stata nel mirino del club per diversi mesi. Finalmente, hanno deciso di lanciare un'offensiva determinante. E decisiva. Una volta definiti gli ultimi dettagli, che al momento riguardano più la burocrazia che le negoziazioni, Weah si sottoporrà alle visite mediche prima di unirsi alla squadra sotto l'ombra della Mole. Per lui è pronto un contratto quinquennale.