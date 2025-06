Weah al The Athletic: 'Le parole di Trump? Mi ha sorpreso quando ha iniziato a parlare di Politica e Iran'

Getty Images

Una delegazione della Juventus , alla vigilia dell’esordio alcontro l'Tra questi c'era ancheche, successivamente, nel consueto incontro con la stampa ha espresso il proprio stupore riguardo alle dichiarazioni fatte dallo stesso Trump nel corso della visita del club bianconero.A prendere parte all'incontro oltre ad una rappresentanza della squadra completata, appunto, da Weah, Federico Gatti, Manuel Locatelli, Weston McKennie e Teun Koopmeiners, c'erano anche l'ad di Exor John Elkann, il Director of Football Strategy Giorgio Chiellini, l'ad bianconero Maurizio Scanavino e il nuovo direttore generale Damien Comolli.

"E' stata una sorpresa per me, ci è stato detto che saremmo andati alla Casa Bianca e non ho avuto scelta. Andare alla Casa Bianca è stata ovviamente una grande esperienza, essendo la mia prima volta, ma non sono uno che parla di politica quindi non è stato divertente. E' stato un po' strano e mi ha sorpreso quando ha iniziato a parlare di politica, dell'Iran e di tutto il resto. Io voglio solo giocare a calcio", ha dichiarato l'esterno della Juventus classe 2000.