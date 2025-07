Weah al Marsiglia sblocca Sancho? Il piano della Juventus

Rivoluzione in arrivo per la Juventus sulle corsie esterne? Lo scenario è piuttosto verosimile con i bianconeri molto attivi sia sul fronte entrate che su quello delle uscite. Dopo la conferma dell'acquisizione a titolo definitivo di, la Juventus lavora incessantemente per portare a Torino anche. L'esterno del Manchester United - ormai fuori dal progetto dei Red Devils - è l'obiettivo numero uno in questa fase di mercato, ma per sbloccare la situazione serve che qualche tassello vada al proprio posto.L'arrivo di Sancho, infatti, potrebbe essere legato ad un'uscita, necessaria per generare spazio e risorse adeguate da investire sul classe 2000, individuato come innesto necessario per infondere ancora più qualità all'interno del 3-4-2-1 tracciato da Igor Tudor. E in questo momento, al netto delle voci che danno Mbangula vicinissimo al Werder Brema, il calciatore juventino che sembra più vicino alla cessione è

Weah al Marsiglia sblocca Sancho?

Weah al Marsiglia: le cifre

Via libera per Sancho?

Solamente poche settimane fa, Weah sembrava ormai pronto a trasferirsi in Premier League per vestire la maglia del Nottingham Forest. Nonostante un accordo pressoché totale tra i club, il calciatore statunitense si è opposto con forza al trasferimento rifiutando la destinazione.A differenza della trattativa sfumata con gli inglesi, Timothy Weah gradisce il trasferimento all’Olympique Marsiglia. L’americano tornerebbe in Ligue 1 - dove ha già vestito la maglia del Lille - e soprattutto giocherebbe in un club che nella prossima stagione disputerà la Champions League. Dettaglio non di poco conto che ha inciso evidentemente sulla scelta dell'americano.Juventus e Olympique Marsiglia stanno lavorando a un affare che dovrebbe chiudersi intorno ai 15 milioni di euro. Resta da trovare l’accordo sulla formula: i bianconeri preferirebbero una cessione a titolo definitivo, ma stanno ammorbidendo la propria posizione spingendosi verso un prestito con obbligo di riscatto a condizioni facilmente raggiungibili.L'ormai imminente uscita di Weah, destinazione OM, potrebbe quindi sbloccare la situazione relativa a Jadon Sancho, deciso più che mai a vestire la maglia della Juventus. L'intesa con l'entourage del giocatore inglese è ad un buonissimo punto. Va definito, invece, l'accordo con lo United, sia sul costo del cartellino che sull'eventuale partecipazione bianconera alla buonuscita dell'ex Borussia Dortmund. Ultimi step da formalizzare che, grazie all'uscita di Weah, potrebbero subire un'importante accelerata. Probabilmente decisiva.