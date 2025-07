Weah al Marsiglia: la formula dell'operazione e la posizione del giocatore

Getty Images

Trattativa in corso con la Juventus: prestito con obbligo di riscatto

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, Timothy Weah ha le idee chiare sul proprio futuro: l’esterno americano classe 2000 vuole solo trasferirsi all’Olympique Marsiglia. Dopo il mancato accordo con il Nottingham Forest, trattativa che si è ufficialmente arenata settimane fa, Weah ha indicato il club francese come unica destinazione gradita.La trattativa tra Juventus e Marsiglia prosegue da settimane e si lavora su una formula ben precisa: prestito con obbligo di riscatto. I contatti tra le parti sono continui, con il club bianconero che punta a concludere l’operazione nelle prossime settimane, anche per sfoltire la rosa e alleggerire il monte ingaggi.

Weah pronto a ripartire dalla Ligue 1

Dopo una stagione complicata in bianconero, con poche presenze e un rendimento altalenante, Weah è pronto a rilanciarsi in Ligue 1. L’Olympique Marsiglia crede molto nelle sue qualità e punta su di lui per rinforzare la corsia esterna. L’ufficialità potrebbe arrivare a breve, con la Juventus che spera di chiudere presto l’affare.