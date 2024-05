Timothy, attraverso una storia sul suo profilo Instagram, ha voluto omaggiare così Massimiliano Allegri nel giorno dell'addio alla Juventus. L'esterno non è stato tra i titolarissimi di Max, ma ha apprezzato la volontà del tecnico di insistere con lui."Giorno triste a Torino. Caro mister Allegri, cono il tuo addio alla Juventus, voglio esprimerti la tua gratitudine, di cuore, per quanto sei stato dedito alla causa e per la passione che hai portato al nostro club. Grazie per aver creduto in me e grazie per avermi cambiato la vita. Sarò per sempre in debito".