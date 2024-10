Timothy, a DAZN, parla così poco prima della super sfida di San Siro tra Inter e Juventus.- "Per me l'ultima partita con lo Stoccarda è stata dura non vincere. Bisogna fare di più per vincere questa gara. Contro l'Inter è complicato, quando giochi insieme però sei forte. Dobbiamo fare molto di più. Buon italiano? Grazie!".- "Oggi gioco a sinistra contro Dumfries, per me bisogna fare anche di più in attacco con Dusan e Francisco. Perché non vincere stasera?".