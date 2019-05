Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, ha parlato del futuro dell'attaccante dell'Inter, grande obiettivo di mercato della Juventus, ai microfoni di Tiki Taka: "Il post di Mauro? Nasce perché è stanco e perché è stato brutto il fatto che stessero mettendo parole come se fossero sue, ma non le ha mai dette. Mauro ancora non ha parlato da quando gli hanno tolto la fascia, non è giusto che esca una prima pagina così perché lui non ha mai detto di volere la Juve e non è quello che pensa". Sul momento dei nerazzurri, poi: "Non mi aspettavo questa Inter, ero sicura avremmo chiuso la lotta Champions. L’Inter se lo merita, però il calcio è così, siamo abituati a soffrire fino all’ultimo: sono sicura che all’ultima riusciremo ad entrare in Champions, lo meritiamo. Il rigore? Se Icardi come dite voi è caduto come una pasta frolla, è stato bravo: ma era rigore".