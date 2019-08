Come racconta La Gazzetta dello Sport, dopo il caso Icardi arriva il caso Wanda. La moglie e agente del centravanti sta per firmare il rinnovo di contratto con Mediaset, al fine di continuare la sua esperienza come ospite fissa della trasmissione Tiki Taka. Resta però un po' di imbarazzo, soprattutto nei corridoi di Cologno Monzese. Il rapporto tesissimo che il giocatore e sua moglie hanno con l'Inter ha bloccato le trattative. A maggior ragione dopo le voci di possibili cause legali se Maurito restasse all'Inter, però fuori rosa. Wanda è ritenuta importante per il programma, ma a 'salvarla' sarebbe solo una cessione a un atlro club. Per ora, Mediaset conferma.