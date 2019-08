Il noto talent Mediaset, Amici, cambia veste ed apre ai VIP. Come il Grande Fratello, anche il concorso musicale si trasforma e così, comincia l'ora dei casting. Ai provini si è presentata anche Wanda Nara, moglie e procuratrice di Mauro Icardi, e che già sulle reti del Biscione partecipa come ospite fissa a Tiki Taka. La stessa Nara ha raccontato a Chi l'esperienza del provino, sottolineando un curioso episodio. La showgirl non si era presentata come concorrente, quanto come conduttrice: scalzare Maria De Filippi è impresa ardua così, Wanda è stata letteralmente "rispedita a casa", come ha ammesso nell'intervista.