Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, ha parlato ai microfoni di Morfi Telefe in Argentina del rovente mercato estivo che ha riguardato il marito: "Non potevo perché gestire Mauro è molto intenso. Ci sono molte cose per ora. Mi hanno offerto altri giocatori, i mariti degli amici. Chi mi conosce sa che non sto cercando un interesse commerciale tutto mio. Lo faccio per l'amore che ho per Mauro. Tra le opzioni che abbiamo avuto, andare al PSG è stata la peggiore per me perché devo andare e tornare con i ragazzi. Ma ho pensato a lui. C'erano molte squadre importanti dall'Italia che lo volevano e sarebbe stato più comodo". Tra queste, senza dubbio, anche la Juventus.