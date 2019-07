"Alla fine le anime gemelle finiscono sempre assieme", messaggio firmato Wanda Nara con tanto di cuori neri e azzurri. Nonostante Mauro Icardi sia ai margini del progetto Inter di Antonio Conte, la moglie e procuratrice dell'attaccante argentino manda un segnale neanche troppo nascosto alla dirigenza nerazzurra.Nonostante le esclusioni dai test tattici di Conte e il rientro a Milano da Lugano dove l'Inter stava seguendo parte della preparazione, Wanda Nara e Icardi non hanno mai dichiarato di voler lasciare i nerazzurri. Tra volontà reale e pretattica anche perché ciò che filtrava dall'entourage del calciatore era ed è la volontà di vestire la maglia della Juventus. Qualcosa però può essere cambiato. Wanda manda messaggi in nerazzurro. Chissà che Icardi, alla fine, non possa rimanere all'Inter.