difendedopo il rigore sbagliato a San Siro contro l'Empoli: un errore che rischiava di pesare tantissimo sulla corsa Champions League dell'Inter, "salvata" dalla rete di Nainggolan. A Tiki Taka, la moglie e agente dell'attaccante argentino ha dichiarato: "È andata molto bene, abbiamo raggiunto ciò che volevamo e ora si ricomincia per la prossima stagione.. Lo stadio ha reagito male, io stessa ho detto una parolaccia: logico che non puoi dire bravo a chi sbaglia un rigore. Anche Messi e Ronaldo hanno sbagliato, può capitare a tutti. Dopo tutta la vicenda ha segnato due rigori pesantissimi. Essere interista fa capire di avere il cuore a posto, ho perso cinque anni di vita".Su Instagram, poi, Wanda Nara ha dedicato un post a Icardi: "A volte non basta un gol al Barcellona, al Tottenham, tre gol nel derby, 124 gol a 26 anni. A volte nessuno si rende conto di chi gioca con dolore. A volte il calcio ti mette a dura prova. Ma per me e per noi l'unica cosa che conta è l'orgoglio di sapere che sei un grandissimo uomo prima di essere un grandissimo giocatore. Sempre fieri di te e di vedere i tuoi occhi illuminati giocando per la squadra che ami. E grazie a tutti per sempre tanto amore".