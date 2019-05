L'Inter sta lavorando ad un futuro senza Mauro Icardi. L'ex capitano nerazzurro non sembra rientrare tra i piani di Antonio Conte per la prossima stagione, ma Wanda Nara ha ribadito la propria posizione. Ai microfoni di TyC Sport, la moglie e agente del centravanti argentino ha dichiarato: "Ha un contratto di un anno e mezzo, la sua volontà è quella di continuare all’Inter almeno per un altro anno". Il futuro di Icardi sarà deciso nei prossimi giorni: l'Inter è pronta ad accogliere il sostituto (Dzeko in pole, senza dimenticare l'obiettivo Lukaku) mentre Wanda Nara si prepara al braccio di ferro.