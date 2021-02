Prima Mauro Icardi, poi sua moglie Wanda Nara. In una giornata di feroci polemiche tra ambienti juventini e interisti, prima sono spuntati i Like di Icardi ai giocatori bianconeri sui social, poi ecco il post su Instagram della moglie-agente. Apparentemente una normale foto con didascalia, ma che tra le righe non può lasciare indifferenti. La Nara infatti si è fatta ritrarre in indumenti scuri con uno sfondo innevato, creando un contrasto cromatico che lei stessa descrive così nel post: "Oggi tutto bianco e io in nero".