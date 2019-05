Your browser does not support iframes.

"Los cambios son para los valientes, los cobardes no cambian nada .. Hola morocha". Che tradotto fa più o meno così: i cambi sono per i coraggiosi, sono i codardi a non cambiare mai. Tempo di cambiamenti, allora, in casa Icardi: lo dimostra Wanda con l'ultimo look scelto, un moro da togliere il fiato. E chissà che non possa seguirla anche suo marito, Mauro. Con l'Inter pronta a scaricarlo, l'attaccante argentino - che ha perso anche la convocazione alla Copa America - deve decidere per bene il suo futuro. C'è la Juve, pure forte sul giocatore. Ma prima va trovato un accordo con la società nerazzurra. E con Wanda, super sexy coi suoi nuovi colori.