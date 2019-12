Nonostante un diritto di riscatto da 70 milioni nelle mani del PSG, il futuro di Mauro Icardi "dipende da lui", lo ha ammesso ieri il DG dei francesi Leonardo e lo conferma a Verissimo Wanda Nara, moglie e agente dell'attaccante argentino: ​“Io vivo ancora a Milano. Vediamo quale sarà la cosa migliore per la carriera di Mauro.alla quale abbiamo subito detto sì perché sapevamo che sarebbe stata un gran successo per lui. Il destino, però,”.“Mi è dispiaciuto molto perché ho un figlio che è un tifoso interista e ha pianto come tante altre volte. Noi siamo ancora dell’Inter, Mauro ha un contratto con i nerazzurri”.